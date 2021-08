Eind juli ging het vijfde seizoen van Fall Guys van start en toen volgde er ook een in-game evenement waarmee spelers een speciale outfit van Ratchet uit Ratchet & Clank konden vrijspelen. Nu is het de beurt aan Clank.

Dit weekend is namelijk een nieuw evenement begonnen in Fall Guys en deze keer draait alles om Clank. Ditmaal kun je door uitdagingen te voltooien een outfit van Clank verdienen. Daarnaast zijn er nog meer items vrij te spelen, waaronder een banner en emote, allemaal natuurlijk in een Clank-thema.

Het evenement van Clank duurt tot en met 15 augustus. Als je eerder alle uitdagingen van het Ratchet-event hebt voltooid en nu ook alle challenges van het Clank-event weet te halen, krijg je nog een extra beloning. Iedereen die dat lukt, ontvangt een banner van Rivet, de nieuwe Lombax die we kennen uit Ratchet & Clank: Rift Apart.