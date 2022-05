Gears of War is altijd al een grote franchise geweest voor Microsoft en Xbox en het lijkt dan ook voor de hand te liggen dat er, na de release van Gears 5, achter de schermen al aan een nieuw deel wordt gewerkt. Officieel is er nog niks bekend over een vervolg, maar het heeft er nu alle schijn van dat we behalve een nieuw deel, nog meer van Gears of War kunnen verwachten.

Nick Baker, journalist van Xbox Era, beweert namelijk dat Gears of War de ‘Master Chief Collection-behandeling’ krijgt. Daarmee doelt Baker vanzelfsprekend op Halo: The Master Chief Collection, een bundel van remasters van diverse Halo-games. Baker suggereert dus dat er ook een collectie van remasters van Gears of War-games aan zit te komen, vermoedelijk dit jaar nog.

Als de informatie van Baker inderdaad klopt en de collectie van Gears of War dit jaar uitkomt, lijkt het denkbaar dat Microsoft met een aankondiging komt tijdens de Xbox & Bethesda Showcase die op 12 juni plaatsvindt. We houden het in de gaten en als er meer nieuws is, lees je het uiteraard hier.