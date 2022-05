Binnenkort lanceert het nieuwe PlayStation Plus en dat betekent dat er behoorlijk wat zaken gaan veranderen. Sony deelde eerder al een overzicht van PlayStation 4 en PlayStaton 5 titels die straks bij de dienst inbegrepen zitten, maar via de Premium en Deluxe-tiers is het tevens mogelijk om klassieke titels van de originele PlayStation en PlayStation Portable te spelen.

Het is goed mogelijk dat je straks – na de lancering van de vernieuwde dienst – reeds een aantal retro PlayStation titels in bezit hebt. Het blijkt namelijk dat die klassieke titels ook los beschikbaar gesteld zullen worden voor aanschaf. Spelers die al eerder bijvoorbeeld digitale PlayStation en/of PlayStation Portable games gekocht hebben, kunnen straks – zonder extra kosten – deze titels downloaden en spelen.

Via het PlayStation Blog heeft Sony een selectie gedeeld van de klassieke titels die naar PlayStation Plus komen. Tevens zullen een aantal titels speelbaar zijn in een hogere resolutie en verbeterde framerates en hebben sommige games zelfs nieuwe user interface-elementen om bijvoorbeeld op ieder punt de game op te slaan of om stukken terug te draaien.