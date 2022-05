Dying Light 2: Stay Human is op zichzelf een prima game, maar als Techland ooit met een derde deel aan de slag gaat, hebben ze wel wat ideeen om bepaalde zaken anders aan te pakken. Zo is de speler bij aanvang van Dying Light 2 relatief beperkt in zijn middelen en skills, iets wat bij een derde deel uitgebreider zal zijn. Dit zegt lead designer Tymon Smektała in gesprek met VGC.

Als er een derde deel komt, dan is zijn wens dat het hoofdpersonage direct bij aanvang over meer en betere skills beschikt. Nu is het dat je het gaandeweg opbouwt naarmate je verder in de game komt, dus pas op een (veel) later moment kun je de gameplay ten volste benutten en dat zou Smektała bij een derde deel willen corrigeren.

“One thing is that if we’re making Dying Light 3, then I would like the main character to start with bigger and better starting abilities and skills. We have used basically the same approach in [Dying Light 2] that we used in the first game, where the player was starting quite weak and then developing further.”

“We did something very different in the second one and actually this is something I would like to have corrected when I look at Dying Light 2 from the perspective of three months after the release. So I think in the third game, if it happens, that the character will start with more powers, more skills, more abilities as his basic skill set.”