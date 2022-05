Vanaf de 505 Games Showcase is een nieuwe tactische game aangekondigd van ontwikkelaar The Bearded Ladies. Liefhebbers van het genre kennen deze ontwikkelaar misschien wel van ‘Mutant Year Zero’, een turn-based tactische RPG die erg veel elementen van XCOM op een eigen manier implementeerde. Ook Miasma Chronicles zal een dergelijke gameplaystijl hanteren.

In Miasma Chronicles volg je het verhaal van twee broers: Elvis en de Diggs. Diggs is echter een robot en de wereld is veranderd in een post-apocalyptische ravage door de schuld van het kwaadaardige ‘Miasma’. De aankondiging ging gepaard met een eerste cinematische trailer, die je hieronder kan bekijken.

Een releasedatum is er nog niet, maar normaal gezien verschijnt de game in de loop van 2023 voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.