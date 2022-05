Op dit moment werkt Activision niet alleen aan Call of Duty: Modern Warfare 2, ook zijn ze bezig met Call of Duty: Warzone 2. Deze titel zal de populaire Battle Royale shooter moeten opvolgen, maar veel meer dan dat weten we op dit moment niet. Hoewel, via insider Tom Henderson zijn er nu wat details gelekt.

Althans, NerosCinema deelt nieuwe informatie op YouTube, wat door Henderson bevestigd wordt. Zo zou de map van de Battle Royale-game meer in lijn liggen met die van Call of Duty: Black Ops 4, die de Blackout modus bevatte. Het gaat dan om de layout van de map, die dus niet echt op Verdansk zal lijken. Hoewel wel gezegd wordt dat Verdansk ooit zal terugkeren.

De nieuwe map zal verschillende locaties bevatten die afkomstig zijn uit diverse games in de serie, waaronder een stukje Highrise uit Call of Duty: Modern Warfare 2. Andere mechanieken uit Blackout komen eveneens terug, waaronder de vereiste om een satchel te hebben om armor mee te kunnen nemen.

Qua inventory zal de game voorzien zijn van een nieuw systeem, waarbij de speler een beperking heeft op het aantal wapens en attributen dat meegenomen kan worden. Dit komt weer samen met een aanpassing omtrent de loadouts. Die zullen in Warzone 2 namelijk geplaatst worden op verschillende plekken op de map, genaamd Strongholds.

Om de loadout te kunnen bemachtigen moeten spelers verschillende opdrachten voltooien die specifiek op de stronghold gericht zijn. Hieronder vallen bommen onschadelijk maken, AI vijanden doden en meer. Verder zal Warzone 2 voorzien zijn van een firing range, zodat spelers hun wapens kunnen uitproberen voordat zij hiermee het slagveld betreden.

De video hieronder geeft nog meer details, maar weet dat dit niet officieel bevestigd is. Neem het dus met een korrel zout.