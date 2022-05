Het gonst van de geruchten omtrent de studio Hangar 13. Eerst ging het verhaal dat de ontwikkelaar bezig is met een Mafia prequel, maar het zou goed mogelijk zijn dat men aan meerdere projecten werkt. Nick Baker van XboxEra heeft namelijk vernomen dat de Tsjechische tak van Hangar 13 op dit moment werkt aan Top Spin 5.

Volgens Baker bevindt de game zich op dit moment in de vroege fase van de ontwikkeling en mogen we pas volgend jaar de eerste beelden verwachten. Uiteraard is er nog niks bevestigd en Baker geeft tevens aan dat het voor nu slechts ‘geruchten en gemompel’ zijn.

Mocht Top Spin inderdaad terugkeren, dan zou dat betekenen dat de franchise na ruim tien jaar uit de archiefkast is gehaald; Top Spin 4 vierde afgelopen maart namelijk zijn tiende verjaardag.

“I don’t want to get anyone too excited about this, because remember a lot of this stuff is never hundred percent. It’s all rumors and mumblings and stuff that we hear. I’m hearing that we may be seeing a new Top Spin game. I think this would be Top Spin 5.

So, yes, at the moment the rumor is that Hangar 13’s Czech team I think might be working on a Top Spin tennis game which we would most likely hear about next year.”