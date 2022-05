Nacon beschikt al een paar jaar over de officiële WRC-licentie en zo hebben we bijna jaarlijks een nieuw deel in de franchise mogen verwelkomen. Hoe dat er met ingang van 2023 uitziet is afwachten, aangezien de licentie dan overgaat naar Codemasters.

Voor 2022 is het in ieder geval een zekerheid dat er een nieuw deel komt. Zeker nu Nacon de nieuwste telg in de franchise heeft aangekondigd. De game heet ditmaal wat anders, zo is de titel ‘WRC Generations’. De game zal op 13 oktober uitkomen.

Volgens Nacon komt de game met diverse nieuwe features, waaronder hybride wagens, diverse engine mapping-configuraties en een nieuw league-systeem. Verdere details moeten we nog afwachten.