Test Drive Unlimited: Solar Crown is al geruime tijd in ontwikkeling bij KT Racing, een studio van Nacon. Deze game stond gepland voor een release later dit jaar, maar dat zal niet langer gebeuren. De uitgever heeft namelijk aangekondigd dat de game is uitgesteld naar 2023.

Dat is niet het enige slechte nieuws, ook hebben ze de last-gen versies geannuleerd. Hierdoor komen de PlayStation 4 en Xbox One te vervallen als platformen waarop de game verschijnt. De titel komt nu uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Maar er is ook goed nieuws. Zo heeft Nacon aangekondigd dat ze momenteel werken aan een schema voor aanstaande beta tests. Wanneer deze tests precies moeten plaatsvinden is niet bekend, maar details daarover zullen vanzelf gedeeld worden.

Een meer uitgebreide toelichting kun je hier vinden.