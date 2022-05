Ben je een liefhebber van racen en speel je veel GTA Online? Dan is het momenteel extra interessant om in de online game te duiken. Je krijgt namelijk tot vier keer zoveel GTA$ en RP bij Land en Special Vehicle Races. Speel je Open Wheel en Premium Races, dan ontvang je dubbele GTA$ en RP. Bij Impromtu Races krijg je twee keer zoveel geld.

Dat is overigens lang niet alles, want als je inzet met een weddenschap op races, dan kun je nu gebruikmaken van een opgehoogde limiet die op GTA$ 10K staat. Buiten dat zijn er momenteel nog andere interessante punten om te benoemen en die zetten we op een rijtje.

GTA$200K-bonus voor het voltooien van een set Playing Cards, Movie Props, het vinden van alle beschikbare Media Sticks of het verkrijgen van El Rubio’s Perico Pistol

GTA$100K bonus voor het ophalen van een Hidden Cache of Treasure Chest op drie verschillende dagen deze week

50% korting op Premium Race Buy-Ins

Lucky Wheel-hoofdprijs: de Dewbauchee JB 700W

LS Car Meet Prize Ride: de Invetero Coquette Classic voor drie dagen op rij in de Top 3 in Pursuit Races

Test Rides: de Imponte Beater Dukes, Bravado Gauntlet Classic en Lampadati Casco

Enkel op PlayStation 5 en Xbox Series X|S

Hao’s Premium Test Ride: de Karin S95

De Hao’s Special Works Time Trial van deze week is tussen Del Perro Beach en Murietta Heights

In het kader van races krijg je momenteel 30% korting op Auto Shop Properties en verder zijn er nog verschillende kortingen van toepassing op diverse voertuigen. Zie de aanbiedingen hieronder op een rijtje.

Benefactor BR8 – 30% korting

Grotti Itali GTO – 30% korting

Progen Emerus – 30% korting

Imponte Beater Dukes – 30% korting

Bravado Gauntlet Classic – 30% korting

Coil Rocket Voltic – 30% korting

Lampadati Casco – 40% korting

Grotti Itali RSX – 40% korting

Principe Deveste Eight – 40% korting

BF Ramp Buggy – 40% korting

Jobuilt Phantom Wedge – 40% korting

Nagasaki Blazer Aqua – 40% korting

Imponte Nightshade – 50% korting

De doorlopende GTA+ voordelen voor leden deze maand zijn: gratis Agency property in Rockford Hills voor onmiddellijke toegang tot The Contract, de Grotti Brioso R/A en HSW Upgrade met 2 exclusieve liveries, gratis kleding en accessoires, dubbel GTA$ bij Security Contracts, plus extra member bonussen.

Spelers die hun Social Club-account koppelen aan Prime Gaming krijgen ook deze week weer een GTA$ 100K-bonus voor het spelen.