Vlak voor het weekend dook er onverwacht een bericht over een vervolg op Death Stranding op. Norman Reedus, de acteur waarmee Hideo Kojima samenwerkte voor de game, beweerde in een interview namelijk uit het niets dat ze aan een vervolg werken. Officieel is er nog niets bekend over een tweede deel van Death Stranding, maar via Twitter lijkt Kojima het gerucht nu te hebben erkend.

Kojima plaatste op Twitter een bericht met foto’s van hem en Norman Reedus. Kojima lijkt Reedus er flink van langs te willen geven, zo maakt hij duidelijk. Kennelijk heeft Reedus tot onvrede van Kojima zijn mond voorbij gepraat… De tekst bij de tweet lijkt ook een verwijzing naar Death Stranding te zijn, aangezien spelers in de game met Sam een ‘private room’ kunnen bezoeken om even uit te rusten.

Een officiële aankondiging van Death Stranding 2 is er uiteraard nog niet, maar de uitspraken van Reedus en de daaropvolgende reactie van Kojima lijken voor zich te spreken. Het lijkt erop dat we ons op kunnen maken voor een tweede deel.