Het regent de laatste tijd geruchten rond de Star Wars Jedi: Fallen Order sequel. Journalist Jeff Grubb van GamesBeat zorgt namelijk eigenhandig voor een resem aan – weliswaar onofficiële – details rondom de game. Zo weten we al dat de game waarschijnlijk Star Wars Jedi: Survivor zal heten én waarschijnlijk in februari of maart volgend jaar zal uitkomen. Grubb is echter nog niet helemaal klaar met de geruchtenmolen…

Tijdens een recente aflevering van GamesBeat Decides sprak hij zich namelijk uit over de protagonist van de sequel. Cal Kestis, de protagonist van de eerste game, zou immers terugkeren als speelbaar personage. Grubb suggereert echter wel dat hij misschien niet het enige speelbare personage zal zijn, wat de mogelijkheid op meerdere protagonisten dus niet uitsluit.

“He is the main character, but I suppose that doesn’t mean there aren’t other playable characters…I’m not saying there are either, I don’t know, but what I was told is Cal Kestis is the main protagonist still.”