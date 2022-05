De laatste tijd druppelen er verschillende nieuwtjes binnen omtrent het vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order. We weten inmiddels al wel een tijdje dat Respawn Entertainment werkt aan een vervolg op hun succesvolle game uit 2019, maar erg veel officieel nieuws hebben we tot op heden nog niet gekregen. We leerden eerder wel al, dankzij journalist Jeff Grubb, dat de titel van deze sequel misschien Star Wars Jedi: Survivor zal worden en nu heeft diezelfde Jeff Grubb ook nog eens laten vallen wanneer we de game mogen verwachten.

In een discussie op Twitter over welke games Microsoft dit najaar op Game Pass zou uitbrengen, vroeg iemand zich af of Jedi: Survivor misschien tot de mogelijkheden behoorde. Hierop antwoordde Jeff Grubb resoluut met de profetische woorden:

‘ Jedi Survivor is February or March. ‘

In februari of maart van 2023 zouden we dus opnieuw onze Jedi krachten aan het werk kunnen zetten. Uiteraard is dit nog niet officieel bevestigd, maar hopelijk komt hier snel verandering in.