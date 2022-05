De pijlsnelle opmars van het internet heeft het behoorlijk moeilijk gemaakt om zaken verborgen te houden voor het grote publiek. Neem bijvoorbeeld het bestaan van een gloednieuwe ontwikkelaar, die banden heeft met Sony én momenteel aan een horrortitel voor de PlayStation 5 en pc sleutelt. Had een mooie officiële aankondiging kunnen worden, maar dat was buiten deze gebruiker van Resetera gerekend.

Voor geïnteresseerden zetten we de belangrijkste informatie even op een rijtje. Het gaat om Swizzle Kiss, een studio met ongeveer tien tot vijftien werknemers, waaronder enkele veteranen uit de industrie die nog aan The Stanley Parable, Dear Esther en Everybody’s Gone to the Rapture gewerkt hebben. Een vacature verraadt hun huidige project én de link met Sony. Een officiële aankondiging volgt ongetwijfeld nog.