Sony zet steeds meer in op de pc-markt. Het doet dat door steeds meer voormalige PlayStation exclusives naar de pc te brengen, maar ook – als we de laatste geruchten in de wandelgangen mogen geloven – door binnenkort het PlayStation Network uit te breiden.

Volgens Twitteraar Zuby_Tech én een recente vacature zou het netwerk namelijk zijn opwachting gaan maken op de pc. Daar zou zelfs een heuse launcher bij horen. Een officiële aankondiging blijft vooralsnog uit… maar iets zegt ons dat we daar niet lang meer op zullen moeten wachten.