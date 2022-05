Sony maakte vorige week bekend waar de line-up van klassiekers die via PlayStation Plus Extra en Premium beschikbaar zullen zijn zoal uit bestaat. Daarbij gaven ze ook aan dat het daadwerkelijke aanbod van games nog wat uitgebreider zal zijn en we hebben nu weer wat nieuwe titels.

Gezien de aangepaste abonnementen deze week live gaan in Azië, zijn er meer toevoegingen te zien op het PlayStation Network daar. Zo blijken Ridge Racer 2 (PSP) en Oddworld: Abe’s Oddysee (PSOne) eveneens deel uit te maken van de line-up. Deze games zijn voorzien van quick save, custom videofilters, terugspoel opties en meer.

Verder zijn ook Ape Escape, Hot Shots Golf en Intelligent Qube aan de launch line-up toegevoegd, dus het geheel krijgt steeds meer vorm.