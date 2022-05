Al een aantal jaar organiseert Sony in de lente de Days of Play sale, waarbij ze korting aanbieden op diverse games en hardware. Via promotionele e-mails die momenteel verstuurd worden, komen we te weten dat de Days of Play promotie deze woensdag weer terugkeert. Days of Play zal dit jaar tot 8 juni duren.

Het is afwachten hoe de kortingen er dit jaar precies uitzien, met name als het om online abonnementen gaat. Normaliter gaat PlayStation Plus dan flink in prijs omlaag, maar gezien de nieuwe tiers nu gefaseerd uitgerold worden, zit er een tijdelijke stop op het opwaarderen van tegoedcodes voor abonnementen als je abonnement nog actief is.

Verder is het afwachten welke games in de aanbieding gaan en wat voor kortingen we op hardware mogen verwachten. Zodra de officiële details bekendgemaakt zijn, lees je het natuurlijk hier op PlaySense.