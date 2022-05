Op het moment dat je straks een van de duurdere PlayStation Plus abonnementen afsluit, dan krijg je de toegang tot een uitgebreide bibliotheek van klassiekers en meer recente games. Het kan echter zijn dat je niet altijd online bent, terwijl je wel deze games wilt spelen. Fijn is in dat kader dat Sony geen vereiste stelt van continu online moeten zijn.

Als je veel offline speelt en je maakt gebruik van de titels in het PlayStation Plus Extra of Premium aanbod, dan is het slechts eens per week nodig om even online een verificatie uit te voeren. Dit is voldoende om toegang te blijven houden. En voor Sony dient dit als middel om te checken dat je nog een actief lid bent van de service, dit om misbruik te voorkomen.

“When playing a downloaded game from the game catalogue in PS Plus Extra and Premium plans, you’ll need to connect to PSN every seven days to validate your PS Plus membership and maintain your access to the game.”

Hierbij moeten we wel opmerken dat dit enkel van toepassing is op de games die je via PlayStation Plus Extra en Premium kunt verkrijgen. Het is niet van toepassing op de maandelijkse games die je via PlayStation Plus Essential kunt spelen.