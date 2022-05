De maand juni nadert nu vrij snel en dat is normaal gesproken de periode waarin de E3 plaatsvindt, maar dat loopt dit jaar anders. Geen fysieke noch virtuele beurs, maar dat betekent niet dat er niets te beleven valt. Zo zal er op 9 juni een Summer Game Fest showcase plaatsvinden en drie dagen later mogen we een showcase van Microsoft & Bethesda verwachten. En dat is lang niet alles.

Toch zal het dit jaar qua third party evenementen wat rustiger zijn dan voorheen. Waar uitgevers als Square Enix, Capcom, Ubisoft, Konami en nog veel meer in het verleden allemaal een eigen persconferentie ofwel showcase organiseerden, zal dat dit jaar net wat anders liggen.

Volgens Geoff Keighley staan er minder third party evenementen gepland, omdat sommige uitgevers ervoor gekozen hebben om samen te werken met een bestaande show. In dit geval kan het dus zomaar zijn dat bepaalde uitgevers de Summer Game Fest showcase aangrijpen om daar hun aankondigingen te doen.

Op zich geen gekke keuze, omdat eerdere showcases regelmatig een teleurstelling waren. Dit voornamelijk vanwege het feit dat een uitgever niet genoeg had om een eigen showcase te vullen, waardoor het wat compact of halfbakken aanvoelde.

“There were a lot of shows last year where everyone was disappointed when they weren’t really press conferences, right? Like Take-Two, Capcom, Square Enix and things like that. I think [they] have learned that if you’re going to do a press conference, you kind of need to have 30 minutes-plus of stuff, and sometimes they only have one or two great games to show, which may not be enough to do a full event around.”