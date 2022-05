Een van de nieuwe features die met Battlefield 2042 geïntroduceerd werd was de Hazard Zone modus, maar die blijkt niet zo succesvol te zijn als DICE gehoopt had. De ontwikkelaar heeft namelijk laten weten dat ze gaan stoppen met het ontwikkelen van nieuwe content voor dit onderdeel van de game.

Hazard Zone blijft speelbaar in Battlefield 2042 en ook zal DICE problemen die de kop opsteken oplossen, maar er worden geen nieuwe maps voor de modus beschikbaar gesteld. Dus hetgeen de game nu in die modus te bieden heeft, is waar je het mee zal moeten doen.

Hieronder hetgeen de ontwikkelaar in een eerlijke uitleg te kennen gaf over het stopzetten van de ontwikkeling van die modus.

“All of us on the team had great ambition and high hopes for this new Battlefield experience throughout our development, but we’re the first to hold our hands up and acknowledge that it hasn’t found the right home in Battlefield 2042 and that we’ll benefit greatly from letting our focus and energy stay on the modes we see you engaging most with.

Hazard Zone will stay as part of the experience, we’re not switching it off, but beyond addressing critical errors and odd behaviors that may appear in the future, we’re no longer actively developing new experiences or content for the mode, and you’ll find that maps that we release across our seasons will not be supported in Hazard Zone.”