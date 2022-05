Resistance Retribution is van oorsprong een game voor de PlayStation Portable, maar er bestaat een goede kans dat deze game terugkeert. De titel is namelijk door de Koreaanse ratinginstantie beoordeeld en dan zowel voor de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

Gezien het via de nieuwe PlayStation Plus abonnementen mogelijk is om klassiekers te spelen op de recente PlayStation consoles, is het aannemelijk dat Resistance Retribution aan het aanbod toegevoegd zal worden. Een andere game die eveneens beoordeeld is, is de PlayStation 2 titel Shadow Hearts.

Wanneer deze games beschikbaar gesteld moeten worden is nog niet bekend, gezien er geen officiële aankondiging is gedaan.