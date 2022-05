De E3 was in het verleden het absolute hoogtepunt in de gamesindustrie. Microsoft, Sony en Nintendo organiseerden een grootse persconferentie die door de jaren heen naar showcases zijn getransformeerd. Ook Ubisoft en Electronic Arts waren steevast partijen die met een eigen show op de proppen kwamen en in de laatste jaren is daar ook Bethesda bijgekomen. De E3 week zat bomvol shows, die elkaar bleven opvolgen en voor de gamer die het vanuit huis volgde was het optimaal genieten.

De goede, oude stijl gaan we niet meer terugzien. Het is überhaupt nog de vraag of de E3 ooit terugkeert, aangezien die voor dit jaar in z’n geheel is geannuleerd. Ook zagen we rond die beurs de afgelopen jaren al de nodige verschuivingen. Uitgevers besloten zich steeds meer op zichzelf te richten met als gevolg een E3 in het midden met veel aparte evenementen er omheen. Zo is Electronic Arts bijvoorbeeld al jaren niet meer present op de beurs, omdat ze een eigen mini-beurs organiseren.

Met de komst van corona waren uitgevers genoodzaakt het digitaal aan te pakken en daarin volgen ze eigenlijk wat Nintendo al jaren doet: een digitale showcase. Dat heeft in de afgelopen jaren prima gewerkt, maar tegelijkertijd begon steeds meer op te vallen dat uitgevers showcases organiseerden om de ‘verkeerde’ redenen. Namelijk het hebben van een showcase in plaats van een moment nemen om nieuwe content te laten zien. Natuurlijk werd er nieuwe content getoond, maar veel shows stelden niet zoveel voor.

Het waren vaak shows van nog geen half uur die voor de helft bestonden uit updates voor bestaande titels en zo hier en daar een nieuwe aankondiging. Het beste voorbeeld is de EA Play showcase van 2020, die dermate weinig bracht dat de vraag al snel ontstond wat het praktische nut er nu eigenlijk van was. En zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Een digitale showcase organiseren is voor uitgevers natuurlijk vrij voordelig tegenover een E3 persconferentie, maar tegelijkertijd ontstond er een enorme verzadiging, waardoor de impact ook nauwelijks te noemen viel.

Gezien er dit jaar wederom geen E3 is, zijn uitgevers aangewezen op showcases via de digitale route. Interessant in deze is dat Geoff Keighley afgelopen week aangaf dat er minder showcases voor deze zomer gepland staan. Uitgevers zouden namelijk ingezien hebben dat het allemaal niet zo ‘nuttig’ is en dat gamers moeilijk tevreden te houden zijn. Daarom zou het efficiënter zijn om een paar aankondigingen beschikbaar te stellen voor showcases van andere partijen.

Microsoft heeft Bethesda simpelweg geabsorbeerd en hun showcase omgetoverd naar de Xbox & Bethesda Showcase, wat een logische stap is. Sony kiest zijn eigen moment met een State of Play of PlayStation Showcase en Nintendo doet zoals gewoonlijk zijn eigen ding. Daarnaast zijn er nog meer allround showcases in de vorm van Summer Game Fest en natuurlijk Gamescom Opening Night Live. Gezien Keighley vrij duidelijk was met zijn woorden, is het aannemelijk dat verschillende uitgevers die normaliter een eigen show optuigen, nu besloten hebben hun aankondigingen aan Keighley en de consolemakers te gunnen.

Dit heeft in theorie twee effecten. Zo zijn er minder shows en dus gaat de aandacht nog meer uit naar de shows die er wel zijn en die shows zijn op hun beurt weer gevuld met meer noemenswaardige aankondigingen. En dat laatste, dat is eigenlijk wat je van een showcase verwacht. Het moeten die grote knallers en verrassingen zijn, want dat is waarom je met spanning naar een showcase uitkijkt. Met dat in het achterhoofd, is het eens te meer reden om naar de shows van dit jaar uit te kijken. Waarom? We weten niet zoveel over de nabije toekomst.

Het jaar van Xbox ziet er niet al te best uit qua exclusieve games vanwege het uitstellen van toppers. Sony heeft veel in de pijplijn, maar we weten niks concreets en van veel third-party games weten we inhoudelijk ook nog relatief weinig. Dit alles komt mogelijk samen tijdens de aanstaande showcases, die van begin tot eind een spetterend spektakel moeten zijn. En op die manier keert het klassieke E3 gevoel toch weer een beetje terug.

Althans, dat is natuurlijk de hoop. Maar hoe denk jij hier nu over? Mee eens of vind je het juist wel leuk dat elke uitgever zijn eigen moment kiest, zoals we de afgelopen jaren hebben gezien? Of als je er een andere kijk op hebt, dan horen we dat ook graag. Laat je mening hieronder horen!