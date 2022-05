Er gaan de laatste weken geruchten over de ontwikkeling van Mafia 4 en dat het spel mogelijk een prequel zal zijn. Een officiële aankondiging blijft vooralsnog uit, maar dat weerhoudt ontwikkelaar Hangar 13 er volgens de laatste geruchten niet van om al goedkeuring te zoeken voor Mafia 5 bij uitgever Take-Two Interactive.

Dit nieuws is afkomstig van Jason Schreier, die in een recent Bloomberg verslag liet weten dat Nick Baynes, de president van Hangar 13, in een digitale meeting heeft laten weten dat hij al goedkeuring wil krijgen voor Mafia 5. Dit terwijl deel 4 nog in ontwikkeling is.

De reden voor Baynes’ haast blijkt simpel, als de studio goedkeuring krijgt heeft het namelijk gelijk een nieuw project om aan te werken zodra Mafia 4 klaar is. Zo wordt de transitie een stuk vloeiender en worden problemen die zich in het verleden hebben voorgedaan bij de studio vermeden.

Mafia 4 is overigens niet het enige project waar de studio momenteel mee bezig is. Volgens de laatste geruchten werkt Hangar 13 namelijk ook aan een nieuwe Top Spin. De laatstgenoemde zal nog moeten verschijnen voordat Mafia 4 in de handen van spelers valt.

Zowel Mafia 4 en Top Spin lijken nog in een vroege ontwikkelingsfase te zitten, we zullen deze zomer dus zeker niet op officieel nieuws hoeven te rekenen rondom de twee games, laat staan dat we al wat meer te horen krijgen over Mafia 5. Of het Nick Baynes gaat lukken om de ontwikkeling van Mafia 5 goedgekeurd te krijgen, is ook nog zeer onzeker. Het lijkt waarschijnlijker dat Take-Two Interactive eerst de resultaten van Mafia 4 wil afwachten.