Als je de gamesindustrie op de voet volgt, zie je de nodige geruchten passeren. Zo hoorden we vorige maand dat Killzone – de reeks waarmee Guerrilla Games jaren geleden doorbrak – dood en begraven was. Nu bereikt ons echter heel ander nieuws. Volgens het YouTubekanaal ‘PSVR2 Without Parole’ zou Killzone namelijk wel eens een launchtitel kunnen worden voor PlayStation VR 2.

Bryan Paul – de bezieler van PSVR2 Without Parole – vertelt in de onderstaande video dat Sony oorspronkelijk Supermassive Games had ingeschakeld om een PlayStation VR-versie van Killzone te maken. Die titel heeft helaas nooit het levenslicht gezien… maar volgens Paul is de kans reëel dat Killzone VR alsnog ten tonele zal verschijnen. Voor PlayStation VR 2 dan, weliswaar. Horen we donderdag meer?