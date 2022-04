Oops Leaks heeft misschien niet de meest betrouwbare geschiedenis, maar toch is de ‘gelekte informatie’ die van hun hand komt het vermelden waard. Dit keer hebben ze op Twitter enkele geruchten gepubliceerd omtrent de toekomst van Nederlandse ontwikkelaar Guerrilla Games, de studio achter Killzone en Horizon.

Neem wat nu volgt dus met een halve (of zelfs hele) zoutmijn. Volgens Oops Leaks werkt Guerrilla aan een multiplayerproject, al kan het daar verder weinig informatie over geven. Daarnaast beweert het dat Horizon een trilogie wordt mét spin-offs… én dat Killzone, de doorbraakfranchise van de ontwikkelaar, dood is.

Als dit gerucht klopt, kunnen we onze dromen om het nog eens tegen de iconische Helghast op te nemen dus voorgoed opbergen. De toekomst zal het uitwijzen.

GUERRILLA GAMES

Multiplayer Shooter

Competitive (hero?) shooter with esports focus. 3 yrs in dev. R6S leads involved. Here my sources differ, one claims that it's a new SOCOM game, the other says that it's set in the Horizon universe. Soon we’ll find out what's true. pic.twitter.com/yq5Uml9l6d

— Oops Leaks (@oopsleaks) April 7, 2022