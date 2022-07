De bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium is behoorlijk uitgebreid, maar bestaat voor een deel uit titels die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. Net zoals Xbox Game Pass komen er games bij en zullen games verdwijnen. In augustus zal vooralsnog één game uit het aanbod gehaald worden en dat is Killzone: Shadow Fall.

Deze PlayStation 4 launchgame is dus nog voor een beperkte tijd beschikbaar. Nooit gespeeld? Dan is het wellicht een aanrader voor dit weekend, want je kan de game nog tot 11 augustus via PlayStation Plus Extra en Premium spelen.

De datum komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Eerder liet Guerrilla Games al weten dat ze de servers van deze shooter zouden gaan sluiten en dat gebeurt op 12 augustus.