Guerrilla Games heeft aangekondigd dat ze binnenkort de servers van verschillende games zullen gaan uitzetten. Het gaat hier om Killzone: Shadow Fall, één van de launchgames van de PlayStation 4. Ook de servers van RIGS: Mechanized Combat League, een launchgame voor PlayStation VR, gaan offline.

Verder zal de ontwikkelaars de servers van de PlayStation Vita game Killzone: Mercenary gaan uitzetten. De servers van deze drie games worden allemaal op 12 augustus uitgeschakeld, dus tot die tijd kun je deze titels nog online spelen.

Uiteraard blijven de singleplayer componenten van deze games na 12 augustus wel gewoon beschikbaar om te spelen.

On 12 August 2022, online servers for Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (including Intercept Mode) and RIGS: Mechanized Combat League will shut down. Online features (including online multiplayer modes) will cease on that date. Single player offline modes remain available

