Aanstaande donderdag krijgen we tijdens State of Play een kijk op wat games voor PlayStation VR2 en als we geluk hebben maakt Sony ook bekend wanneer we de nieuwe headset mogen verwachten. In de tussentijd heeft TF International Securities analist Ming-Chi Kuo op basis van zijn checks al een prognose gegeven van wanneer de opvolger van PlayStation VR uitkomt.

Hij stelt dat de partij die de assemblage zal verzorgen zal beginnen in de tweede helft van 2022. Dit komt overeen met wat een aantal leveranciers op de planning zouden hebben staan voor levering. In totaal zou Sony zo’n 1.5 miljoen headsets willen produceren die gereed moeten zijn om te verschepen dit jaar, zodat de headset in het eerste kwartaal van 2023 uitgebracht kan worden.

Wel is het enigszins afhankelijk van hoe vlot het gaat met de ontwikkeling van games voor PlayStation VR2. Daarover gaf Sony recent aan dat er meer dan 20 games beschikbaar zullen zijn bij de launch, wat volgens Kuo voor een goede start bij de release zou moeten zorgen.