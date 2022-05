Er gaat haast geen maand voorbij of de line-up van PlayStation Plus games voor de volgende maand ligt voor de officiële aankondiging op straat. Veelal gaat dat via de Franse site Deallabs, maar ditmaal is het de Spaanse site Areajugones die meer weet te melden over de games die we vanaf dinsdag kunnen downloaden.

Zij hebben van hun bronnen vernomen dat God of War, Naruto to Boruto: Shinobi Striker en Nickelodeon All-Star Brawl de line-up voor juni vormen. Klinkt niet gek als je het ons vraagt en dat de keuze op God of War is gevallen, is vast niet zonder reden.

God of War: Ragnarök staat voor later dit jaar gepland en hoewel het al even geleden is dat we wat van de game gezien hebben, staat er voor donderdag een nieuwe State of Play op het programma. Mogelijk dat tijdens die uitzending de releasedatum wordt aangekondigd en dan is God of War uit 2018 natuurlijk een mooie opwarmer.