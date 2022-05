De Embracer Group is de afgelopen jaren meermaals in het nieuws geweest, vaak omtrent de overname van allerhande uitgevers en studio’s. Het enorme bedrijf komt nu weer met een nieuwtje: de groep gaat zoveel mogelijk stukken gamegeschiedenis bewaren en men heeft daarvoor de Embracer Games Archive in het leven geroepen.

Via de website van Embracer laat CEO David Boström weten hoe dit idee is ontstaan. Volgens de chef zijn games een onderdeel van onze cultuur en dus iets wat bewaard moet worden. Daarom heeft Embracer een groep experts aangenomen die de taak heeft om een archief op te bouwen met ‘alle fysieke games, consoles en accessoires’, met als doel om zoveel mogelijk van de industrie op te slaan.

Op dit moment beslaat het archief ongeveer 50.000 stuks aan games, hardware en accessoires. In 2022 willen ze natuurlijk deze aantallen uitbreiden, maar ook de boel gaan catalogiseren. Op de lange termijn is één van de ambities om deze stukken gamegeschiedenis te tentoonstellen in lokale en overzeese musea.