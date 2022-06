Om stipt 00.00 uur zal er een nieuwe State of Play plaatsvinden en deze showcase duurt ongeveer 30 minuten. Tijdens de show mogen we een sneak peak verwachten wat betreft games voor PlayStation VR2. Daarnaast heeft Sony een aantal aankondigingen in petto en updates omtrent reeds aangekondigde titels zullen natuurlijk niet uitblijven.

Het is wat laat op de avond, maar mocht je nog op zijn, dan kan je de show hieronder bekijken. Vanzelfsprekend zullen we al het nieuws dat hieruit voortvloeit apart plaatsen, zodat je eventueel morgenochtend op je gemak alles even terug kan kijken. Enjoy!