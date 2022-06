Eind februari werd Street Fighter 6 officieel door Capcom aangekondigd. Destijds kregen we een korte trailer te zien, maar die toonde niks van het spel zelf. Tijdens State of Play deze nacht heeft Capcom ruim drie maanden later de eerste gameplay beelden getoond.

De trailer hieronder is van diverse bekende namen voorzien en ook komen allerlei locaties voorbij, waaronder Times Square in New York en een trainingsomgeving. Vanzelfsprekend ontbreekt het de trailer niet aan gameplay, die er haarscherp uitziet. Check dus zeker even de beelden hieronder.

Street Fighter 6 verschijnt in 2023 voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Andere platformen is nog wat onzeker. Tot slot kan je op het PlayStation Blog terecht voor meer specifieke details omtrent de gameplay, klik daarvoor hier.