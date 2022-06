Tijdens State of Play toonde Sony PlayStation de eerste volwaardige trailer van Horizon: Call of the Mountain, een launchgame voor PlayStation VR2. Daarnaast werd ook Resident Evil 8: Village aangekondigd voor de nieuwe virtual reality headset van Sony, maar daar bleef het niet bij.

No Man’s Sky, die al te spelen is met PlayStation VR, zal ook naar PlayStation VR2 komen zo werd kenbaar gemaakt met een trailer. Hetzelfde geldt voor het reeds aangekondigde The Walking Dead: Saints and Sinners Ch2, waarmee duidelijk is gemaakt dat ook die game naar het nieuwe PlayStation platform komt, alsook de eerste headset.

Je kunt beide trailers hieronder bekijken. Het is overigens onduidelijk of dit allebei launchgames voor PlayStation VR2 zullen zijn, maar wij gokken alvast van wel.