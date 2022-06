Na de aankondiging eerder dit jaar dat Horizon zijn weg naar PlayStation VR zal vinden, beloofde Sony eerder al dat ze meer van de game zouden gaan laten zien tijdens State of Play. En natuurlijk houden ze woord, dit met een nieuwe trailer die de nodige gameplay toont.

Gezien je Horizon: Call of the Mountain in first-person speelt, verandert de gameplay best wel en afgaande op de onderstaande beelden ziet het er naar uit dat het een mooi avontuur wordt. Mede dankzij de indrukwekkende perspectieven op de machines. Horizon: Call of the Mountain is een launchtitel voor PlayStation VR2.

The world of Horizon is spectacular up close. In Call of the Mountain, you’ll be seeing it through the eyes of Ryas, a former Shadow Carja Warrior who hopes to redeem himself by investigating a grave new threat to the Sundom. He is a master at climbing and archery, two skills crucial to survival as you step into his shoes, scaling perilous mountains and taking down mighty machines like the Thunderjaw.

Throughout your journey, you’ll master various tools and weapons and use the world’s many materials to craft additional gear, equipping you for any situation. But you won’t be going it alone. Along the way, you’ll meet Horizon characters new and old, including Aloy herself.