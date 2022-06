Een van de games die in ontwikkeling is voor PlayStation VR2, is Horizon: Call of the Mountain. Deze titel werd begin dit jaar tijdens de CES-persconferentie van Sony aangekondigd en kort getoond. Dat zag er goed uit en vanavond gaan we meer zien tijdens de State of Play.

Dit heeft Sony PlayStation via Twitter laten weten en dat sluit natuurlijk aan op de aankondiging dat ze het een en ander omtrent PlayStation VR2-titels zullen gaan laten zien. Verwacht dus naast Horizon: Call of the Mountain nog meer virtual reality games.

De trailer van begin dit jaar nog eens bekijken? Check het hieronder.