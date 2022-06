Direct na de aankondiging van de Resident Evil 4 Remake had Capcom nog een nieuwtje te melden, ditmaal omtrent Resident Evil 8: Village. Deze game is natuurlijk al uit, maar bevatte bij de release geen ondersteuning voor PlayStation VR. Dit in tegenstelling tot Resident Evil 7: Biohazard, die wel in z’n geheel in virtual reality gespeeld kan worden.

Resident Evil 8: Village zal in z’n geheel in virtual reality te spelen zijn, maar dan wel met PlayStation VR2. Samen met deze aankondiging werd er een nieuwe trailer gedeeld, die alvast een indruk geeft van wat te verwachten en dat check je hieronder. Een release is niet bekend, dus het is nog even afwachten of de game een launch titel voor PlayStation VR2 is.