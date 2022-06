Sony PlayStation en Capcom hebben vanavond tijdens State of Play de remake van Resident Evil 4 officieel aangekondigd. Er gingen al geruime tijd geruchten rond dat ook deze titel de remake behandeling zou krijgen, wat geen verrassing mag zijn na de successen van eerdere remakes.

De game is dus nu officieel een feit en de game heeft gelijk een releasedatum gekregen, zo verschijnt Resident Evil 4 op 24 maart 2023 voor de PlayStation 5. Naar verwachting komt de game ook naar andere platformen en tot slot zal er PlayStation VR2 content in de game zitten, maar wat precies is onbekend.

Bekijk hieronder de aankondigingstrailer.