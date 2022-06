Hoewel het nog altijd lastig is om aan een PlayStation 5 te komen, blijven de verkopen gestaag oplopen. In gesprek met Gamesindustry heeft Sony PlayStation weer een update gegeven over de huidige stand van zaken. Er is namelijk een mooie mijlpaal bereikt, de console is de 20 miljoen verkopen gepasseerd.

Dit heeft de console in pakweg anderhalf jaar bereikt en ondanks de aanhoudende tekorten op componenten, mag dat erg netjes genoemd worden. Daarbij stelt Sony dat ze de productie van de console in de rest van het jaar significant zullen gaan opvoeren. Dit betekent dus dat er sneller meer consoles verscheept kunnen worden.

Dat is natuurlijk goed nieuws, al is niet bekend hoeveel meer Sony nu kan produceren ten opzichte van de afgelopen periode.