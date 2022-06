Na de release van Crash Bandicoot 4 werd ontwikkelaar Toys for Bob op Call of Duty: Warzone gezet. Niet lang hierna begonnen er al wat geruchten op te borrelen over een non-Call of Duty titel die in ontwikkeling zou zijn bij de studio. De nieuwste geruchten lijken dit verder te bevestigen, Toys for Bob zou namelijk bezig zijn met de ontwikkeling van een multiplayer Crash Bandicoot game.

Dat liet journalist Jez Corden weten in de nieuwste aflevering van de Windows Central Gaming Podcast. De nieuwe Crash-game zou mogelijk deze week al worden aangekondigd tijdens de Summer Games Fest Showcase en zal volgens Corden een brawler zijn die je met met maximaal vier mensen zou kunnen spelen.

Of we uiteindelijk ook een multiplayer Crash Bandicoot-game krijgen zullen we hopelijk deze week te weten komen. Zie jij een multiplayer Crash Bandicoot zitten, of had je liever een vervolg gehad op Crash Bandicoot 4?