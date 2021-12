De ontwikkelaar Toys for Bob, die onder het Activision label werkt, staat het meest bekend om hun werk aan games als Skylanders en Crash Bandicoot. Meer recentelijk werd de studio aan het werk gezet als ondersteunend team voor Call of Duty: Warzone.

Nieuwe vacatures die online zijn verschijnen wijzen erop dat het team zich mogelijk klaarmaakt om zich te storten op een nieuw project wat niet Call of Duty gerelateerd is. Indien het om een positie voor werk aan Call of Duty gaat, wordt dit ook gelabeld als ‘Call of Duty’. Er zijn echter een aantal vacatures die alleen ‘Toys for Bob’ aangeven.

Eerder dit jaar gaf Activision aan dat al hun grote studio’s momenteel werken aan Call of Duty, waaronder Toys of Bob, dus het zou mooi zijn als de uitgever zich ook nog bekommert om gamers die zich niet al teveel bezig houden met het shooter genre.

Het zou ook goed aansluiten op het gerucht dat Activision meer tijd tussen verschillende uitgaves van Call of Duty zou overwegen. Dan blijft er ruimte over voor andere games.