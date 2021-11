Al jarenlang brengt Activision in november een nieuw deel in de Call of Duty franchise uit en hoewel de games op zichzelf altijd wel prima zijn, is het niet meer van de kwaliteit van weleer. Waar dat aan ligt is moeilijk te duiden, maar misschien komt het door de vrij hoge frequentie van nieuwe delen en de vele ontwikkelaars die op de franchise zitten.

In het verleden deed Ubisoft hetzelfde met Assassin’s Creed, maar daar zijn ze vanaf gestapt toen ze merkten dat de kwaliteit eronder begon te lijden. Dit zou ook wel gezegd kunnen worden over Call of Duty: Vanguard, dat simpelweg een zwakker deel is dan bijvoorbeeld Call of Duty: Modern Warfare.

Volgens leaker RalphsValve, die vaker inside informatie deelt over de Call of Duty franchise, zou Activision momenteel intern overleggen om te kijken wat ze met de Call of Duty franchise willen gaan doen. Zo zou de uitgever overwegen om de jaarlijkse releases te verlengen. Met andere woorden: ze overwegen om meer tijd te nemen tussen de delen.

Of het klopt is onduidelijk, maar met de komst van Call of Duty: Warzone is er wel een nieuw middel om inkomsten te genereren wat eventueel het gat dat ontstaat bij het wegvallen van een jaarlijkse Call of Duty release kan opvangen. Tegelijkertijd krijgen ontwikkelaars dan meer tijd om de games af te maken, wat dus in potentie hogere kwaliteit betekent.

Hoe denken jullie over zo’n aanpak, mocht het waar blijken te zijn? Laat het hieronder weten. Neem het desalniettemin vooralsnog wel met een korreltje zout natuurlijk.