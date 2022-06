Activision kondigde recent aan dat er gewerkt wordt aan een mobiele versie van Call of Duty: Warzone. Dit onder projectnaam ‘Project Aurora’. Beelden kregen we bij de aankondiging niet te zien, maar wel vond er recent een gesloten alpha plaats en daar zijn nu fragmenten van online opgedoken.

Het gaat hier om korte stukjes en het toont Verdansk, die blijkbaar terugkeert in de mobiele versie. De beelden zijn verder erg ruw, maar dat komt onder andere doordat het een alpha versie is. Bekijk het hieronder samen met wat screenshots.

Wanneer deze game moet uitkomen voor mobiel is op dit moment nog niet bekend.

NEW unedited Warzon Mobile controller gameplay! Also dual wield glitch when using a controller! #Callofdutymobile #CoDMobile #warzonemobile #CallofDuty #callofduty #Warzone pic.twitter.com/VTy5OX1Gy6

