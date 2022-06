Op 24 juni verschijnt Fire Emblem Warriors: Three Hopes voor de Nintendo Switch en op basis van een vroege speelsessie kunnen we melden dat het er goed uitziet voor deze titel. Zo was Wim enthousiast in zijn preview, dus dat belooft veel goeds.

Maar als je het spel zelf eens zou willen uitproberen, dan kan dat. Nintendo en Omega Force hebben namelijk een speelbare demo voor de game uitgebracht via de Nintendo eShop, zodat je alvast de gameplay een beetje leert kennen. Samen met dit nieuws is er ook een nieuwe trailer uitgebracht.

In de demo nemen spelers de rol aan van een eenzame huurling die op zoek gaat naar antwoorden na een rampzalige nederlaag tegen de mysterieuze Ashen Demon. Spelers kunnen zich aansluiten bij Edelgard, Dimitri, Claude en andere Fire Emblem: Three Houses-personages en hun troepen aanvoeren tijdens grootschalige realtime-gevechten waarin de strategie van de Fire Emblem-serie samenvloeit met de actierijke gameplay uit de Warriors-serie.

In de demo kunnen spelers flitsende combo’s en krachtige speciale vaardigheden gebruiken om hordes vijanden te verslaan en de eerste drie hoofdstukken te voltooien. Daarbij is het de kunst om het slagveld altijd goed in de gaten te houden en tactische kennis te gebruiken om te zegevieren. De demo ondersteunt ook lokale coöp* voor twee spelers en de mogelijkheid om in de demo gemaakte vorderingen later mee te nemen naar de volledige game.

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes raakt de held van het verhaal al snel verstrikt in een groeiend conflict dat de toekomst van Fódlan zal bepalen. In de demo moet de speler zich aansluiten bij één van de drie huizen, die allen goed zijn voor aangrijpende verhalen, met elk een andere uitkomst. In de volledige game kunnen spelers verdergaan met het versterken van relaties tussen personages, genieten van epische gevechten en het volgen van verschillende wegen en verhaallijnen om het lot van Fódlan te bepalen.