Het is nog maar een paar weken aftellen tot de release van Fire Emblem Warriors: Three Hopes. Om alvast in de stemming te komen, heeft Nintendo de afgelopen dagen trailers uitgebracht waarin de verschillende facties in het spel worden geïntroduceerd. Zo hebben we al eerder het Adrestian Empire en het Kingdom of Faerghus leren kennen.

Ditmaal is het de beurt aan de laatste factie, de Leicester Alliance, met fan-favoriete personages zoals Claude, Hilda en Raphael. Fire Emblem Warriors: Three Hopes komt 24 juni uit voor de Nintendo Switch. Je kan de trailer hieronder bekijken: