Preview | Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Na diverse successen op Nintendo’s vorige handheld, de 3DS, is de Fire Emblem-serie weer springlevend. Three Hopes is hierin wel een spin-off, wat duidelijk wordt uit de ‘Warriors’ subtitel. De eerste Fire Emblem Warriors werd goed ontvangen en dus is het niet meer dan logisch dat deze spin-off wordt voortgezet. Nu met de subtitel Three Hopes, wat het verhaal van deze game weer linkt aan Fire Emblem: Three Houses. Wij gingen alvast aan de slag met de game en vertellen jullie daar graag meer over.

Laatste hoop

Je stapt in de schoenen van een huurling wiens team uitgeschakeld is door een rivaliserende groep huurlingen met de naam ‘Geralt’s Mercenaries’. Ternauwernood weet jij deze veldslag te overleven met dank aan een wezen genaamd Arval. Dit wezen vermoed dat de moordlustige daden van Geralt deel uitmaken van een groter complot waar Arval ook graag het fijne van wil weten. Samen met Arval kom je een groep jonge strijders tegen die op de vlucht zijn voor bandieten en besluit ze te helpen. Deze drie blijken allemaal erfgenamen te zijn van een van de Three Houses.



De erfgenamen studeren aan de Garreg Mach Monastery, een neutraal landgoed wat geregeerd wordt door geestelijken. De drie erfgenamen representeren ieder een van de Three Houses. Edelgard stuurt de Black Eagles aan, een groep studenten van de Adrestian Empire. Dimitri is op zijn beurt weer de leider van de Blue Lions die aan de Holy Kingdom of Faerghus toebehoren. Als laatste is daar Claude die de Golden Deer aanstuurt, een groep studenten uit de Leicester Alliance. Doordat jij ze hebt gered van de bandieten, willen ze alle drie maar al te graag dat jij je bij een van hen aansluit.

Hopen op het beste

Nu is een probleem met deze ‘Warriors’ games vaak dat ze snel op elkaar gaan lijken. Onze eerste indruk van Three Hopes is echter behoorlijk positief te noemen. Natuurlijk is de game in essentie een musou qua gameplay, maar het weet zich toch behoorlijk goed te onderscheiden van andere games in dit genre. De classes die we gewend zijn uit standaard Fire Emblem delen zijn gewoon aanwezig en hebben ieder ook een geheel unieke speelstijl. De game is niet beperkt tot enkel hakken en beuken, want je kan ook met pijl & boog of magie vanaf een afstandje jouw vijanden bestoken.



Elk ‘House’ kent zijn eigen personages die ook speelbaar zijn tijdens de missies. Afhankelijk van welk House je kiest heb je dus Edelgard, Dimitri of Claude tot jouw beschikking plus de studenten die onder hen vallen. Voordat je een keuze maakt tussen deze drie krijg je nog wel de kans om met iedereen even kennis te maken. Het is niet geheel onbelangrijk dat de persoonlijkheden van deze personages jou als speler ook aanspreken. Je zal immers soms voor een keuze worden gezet die de een beter zal bevallen dan de ander, iets waar je rekening mee moet houden wanneer je met bepaalde personages een band wil opbouwen.

Blijven hopen

Wat direct opvalt wanneer we Three Hopes gaan vergelijken met de eerste Fire Emblem Warriors is dat Three Hopes in onze beleving een stuk soepeler speelt dan zijn voorganger. Na een uurtje spelen vloeide de combo’s er bij ons uit en wisten we het timen van speciale aanvallen al snel goed te doen. Het wisselen tussen de diverse personages op het slagveld gaat gewoonweg soepel en ook het geven van strategische commando’s is simpel, doch effectief. Het mag duidelijk zijn dat ontwikkelaar Omega Force duidelijk meer tijd en moeite heeft gestoken in Three Hopes dan in sommige andere titels uit hun stallen.



De presentatie van Three Hopes wist ons tot op heden ook voor zich te winnen. Waar de eerste Fire Emblem Warriors op veel fronten als een blauwdruk aanvoelde met weinig aankleding is dit bij Three Hopes verleden tijd. Mooie cutscènes, speelbare segmenten buiten de slagvelden om waarin je kan converseren met jouw mede strijders en een prima grafische stijl. Aan alle kanten smaakte dit voor ons in ieder geval naar meer en voelde het geheel aan als een logische evolutie voor de Fire Emblem Warriors spin-off reeks.

Voorlopige conclusie

Mocht het je nog niet duidelijk zijn, wij zijn in ieder geval enthousiast. Fire Emblem Warriors: Three Hopes lijkt vooralsnog het vervolg te worden waar je op mag hopen als fan van het eerste deel. Sowieso is het stuk verhaal in deze spin-off onmisbaar als Fire Emblem-fan en dat het geheel dusdanig goed is verpakt in een zeer vermakelijke game maakt het alleen maar beter. Misschien dat we met wat meer speeltijd nog tegen wat mankementjes zullen aanlopen, maar met wat we tijdens de preview tot op heden hebben mogen spelen, zijn we in ieder geval zeer tevreden.