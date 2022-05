Binnen een maandje kunnen we helemaal losgaan met Fire Emblem Warriors: Three Hopes, maar in afwachting van de eigenlijke release hebben Nintendo en ontwikkelaar Omega Force nog even een nieuwe trailer online gezet.

De trailer stelt ons het ‘Adrestian Empire’ voor en toont verschillende personages die aan dit rijk gelinkt zijn. Elk personage heeft zo zijn/haar trucjes en staat dus garant voor heel wat spektakel op het slagveld. De beschrijving gaat als volgt: