Aanstaande maandag organiseert ook Capcom z’n eigen showcase, ondanks dat de Japanse ontwikkelaar al tijdens State of Play een aantal zaken heeft getoond, zoals de Resident Evil 4 Remake. In eerste instantie gaf Capcom aan dat de showcase zal draaien om informatie en beelden over reeds aangekondigde games.

De studio en uitgever lijkt nu toch ietwat op die woorden terug te komen. ShadowRock X heeft namelijk op Twitter een afbeelding gedeeld van de Capcom Creators Discord groep, waar het bedrijf lijkt te onthullen dat de showcase toch ‘een aankondiging of twee’ zal bevatten. Regisseur Hideaki Itsuno reageerde tevens op de aankondiging van de showcase en al snel gingen de alarmbellen rinkelen: gaat Dragon’s Dogma 2 er dan toch komen?

Ook Roberto Serrano deed al een duit in het zakje. De analist kon ons eind mei al vertellen dat de showcase onderweg was en volgens Serrano zullen onder meer de uitbreiding voor Resident Evil Village, Re:Verse, Dragon’s Dogma en Pragmata de revue passeren.

Het klinkt in ieder geval allemaal erg spannend, hoewel een korreltje zout – zoals wel vaker – aangeraden is. We gaan het aanstaande maandag in ieder geval zien en voor het laatste nieuws weet je waar je moet zijn!

Alright so on the Capcom Creators Discord, they did tease "an announcement or two". I'm not holding my breath still, but take it as you will. pic.twitter.com/809PBQtmMo

— ShadowRock X (@ShadowRockX) June 7, 2022