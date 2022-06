Na State of Play vorige week is het vanavond tijd voor de Summer Game Fest showcase. Een showcase waar diverse uitgevers hun bijdrage aan verlenen door nieuwe gameplay demonstraties van aanstaande titels te tonen. Denk aan Call of Duty: Modern Warfare 2, Marvel’s Midnight Suns, Gotham Knights en nog veel meer.

De showcase zal ongeveer 2 uur duren en is natuurlijk live te volgen hier op PlaySense. Summer Game Fest gaat om 20.00 uur live en check je hieronder. Al het nieuws dat aangekondigd wordt, zullen we zoals gewoonlijk hier op PlaySense delen. Tijd om het zelf live te volgen, ga er dan goed voor zitten en geniet!