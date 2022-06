Het derde deel van de Xenoblade Chronicles serie staat alweer bijna voor de deur, dus krijgen we steeds meer van de game te zien. In deze trailer staat in het bijzonder de wereld van Aionios in de schijnwerpers. Met uitgestrekte velden, schitterende landschappen en allerlei wezens die je tegen zal gaan komen.

Voor een Switch titel vinden wij het er in ieder geval indrukwekkend uitzien, maar we zullen nog even op de game zelf moeten wachten willen we daar écht een oordeel over kunnen geven. Xenoblade Chronicles 3 verschijnt op 29 juli aanstaande exclusief voor de Nintendo Switch.