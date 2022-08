Xenoblade Chronicles 3 is nu al iets meer dan een week te spelen op de Nintendo Switch en heeft in die tijd veel lof ontvangen van zowel fans als critici. Nintendo heeft een nieuwe trailer uitgebracht waarin diverse lofuitingen worden belicht.

Voor degenen die niet genoeg kunnen krijgen van Monolith Soft’s RPG-serie is er ook goed nieuws. De ontwikkelaar heeft namelijk al bevestigd dat Xenoblade Chronicles 3 niet het laatste deel in de serie zal zijn. We kunnen dus alvast uitkijken naar een Xenoblade Chronicles 4.